В Уряді запевнили, що Крим – це Україна, і час окупантів невдовзі мине

Право кримськотатарського народу жити на своїй землі буде відновлено, час російських окупантів невдовзі мине.

Про це зазначається в заяві Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

"Право кримських татар вільно жити на своїй землі буде відновлено – інакшого не дано. Ми не припинимо боротьбу допоки не повернемо з-під російського гніту український півострів Крим. 18 травня – це й День боротьби за права кримськотатарського народу. В цей день хочемо вчергове нагадати всьому світові та країні-агресору, що Крим – це Україна, і час окупантів невдовзі мине. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün – за вашу і нашу свободу", - ідеться в повідомленні.

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В уряді запевнили, що пам‘ятають злочини радянського режиму і що примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму розпочали о третій годині ранку 18 травня 1944 року. Тоді протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар, а вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинуло десятки тисяч кримських татар.

"Усі ми думали, що таким злочинам не місце у сучасному світі, але РФ порушила всі норми міжнародного права та обов’язків. У 2014 році Росія посягнула на територіальну цілісність України, окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Й досі окупаційні російські адміністрації продовжують військову агресію проти України, продовжують здійснювати злочини проти кримських татар – залякуючи, переслідуючи, саджаючи у тюрми. Тиск на кримськотатарський народ, організація етнічних і політично вмотивованих переслідувань та переслідувань за віросповідання – це є ніщо інше як етноцид", - підкреслили в Кабміні.

Зазначається, що кримськотатарський народ подарував світу не тільки видатних воїнів, таких як військовий льотчик-ас Амет-Хан Султан, але й видатних інтелектуалів, як Ісмаїл Гаспринський, а лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв є живим символом незламності та самовідданого служіння своєму народові.

Крім того, в уряді додали, що сьогодні Україна захоплено слухає Джамалу і дивиться фільми Ахтема Сеітаблаєва, натомість духовні нащадки Сталіна в Кремлі сьогодні знову намагаються знищити все, що пов‘язане з корінним народом.

"Вони спотворюють палац у Бахчисараї та лякаються блакитного прапора з тамгою. Вони кидають за ґрати невинних людей. Обов’язок України – зробити усе необхідне для кримськотатарського народу, аби їхні права, культура, мова і традиції були збережені", - наголосили в Кабміні.

В уряді заявили, що долучилися до заклику Меджлісу, і просять усіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою й запалити вогник пам’яті у своєму вікні.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).