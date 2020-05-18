На Майдані відбулась акція пам'яті жертв депортації кримських татар

На майдані Незалежності у Києві відбулася акція вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Участь у заході, який транслювала наживо низка інформаційних телеканалів, взяли лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, експрезидент України Петро Порошенко, народний депутат Ахтем Чийгоз.

«Крим – це Україна, і ми будемо й надалі боротися за визволення Криму. Те, що ми сьогодні разом, і те, що наші брати українці завжди нас підтримують у боротьбі за Крим – це дуже важливо для кримських татар», – цитує Чийгоза пресслужба партії "Європейська солідарність".

За його словами, люди в Криму сьогодні також заявляють, що за жодних обставин не віддадуть Крим, навіть знаючи, що їх будуть переслідувати.

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«І саме підтримка громадян по всій Україні їм надає сили, надію і впевненість. Кримськотатарському народу важливо знати, що Крим обов’язково буде звільнено», – підкреслив Чийгоз.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

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