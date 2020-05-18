На будівлях ОП та Кабміну показали інсталяцію на знак солідарності з кримськими татарами

На будівлях Офісу Президента та Кабінету міністрів з'явилися світлові інсталяції на знак солідарності з кримськотатарським народом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Будинок уряду підсвітили у червоний, синій та жовтий кольори, написом "18 травня 1944 року — геноцид кримськотатарського народу" та іншими, що стосуються депортації.

Також було продемонстровано відеокадри тих часів.

Інсталяція на знак солідарності з кримськими татарами, Київ // Фото: Павло Багмут, Укрінформ

У пресслужбі Кабміну розповіли, що світлову проєкцію-відеоінсталяцію, яка нагадає всім про злочини радянської влади та РФ проти кримськотатарського народу, на Будинку уряду ще буде продемонстровано 19 та 20 травня.

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Крім того, Міністерство закордонних справ опублікувало у Facebook фото будівлі Офісу Президента, на якому також розміщено світлову проєкцію на знак солідарності з кримськотатарським народом.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Цього дня 1944 року з Криму за наказом Сталіна були депортовані понад 260 тисяч кримських татар, з яких 46 відсотків загинули в дорозі та в перші роки життя у вигнанні.