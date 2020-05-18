Українці світу презентували відео до Дня боротьби за права кримськотатарського народу
Про це розповіла Укрінформу організаторка акції, латвійська активістка Тетяна Лазда.
«Роки минають, діти виростають, та наша історична пам’ять жива. Біль кримських татар – це біль і українців, і народів Балтії: обмовили, пограбували, розлучили з Батьківщиною. Ті ж, хто залишився в живих, були загнані на довгі роки в спецпоселення на територіях Центральної Азії, Уралу та Сибіру… А у XXI столітті для кримських татар знов повернувся той страшний час - тепер їх депортують в російські тюрми», - сказала Лазда.
Вона нагадала, що цього дня, 18 травня, активісти Латвії, Балтії та усього світу демонстрували свою солідарність з кримськотатарським народом, проводячи акції, мітинги, покладаючи квіти на вшанування пам’яті репресованих. Умови коронавірусного карантину 2020 року внесли свої корективи, тому було вирішено об’єднатися задля того, щоб показати: ми разом онлайн у світовій Мережі.
У відеороліку лунали теплі слова підтримки кримським татарам, передусім родинам політв’язнів. Прозвучали рядки вірша Оксани Максимишин-Корабель (львів’янки, що нині проживає в Португалії) та народної пісні «Эй, гузель Къырым», яку заспівала в Хургаді одна з засновників Українського центру в Єгипті Анастасія Лапочкіна.
«Ми живемо на різних континентах, в нас різні пори року, різні за якістю телефони, якими ми знімали, та кожний з нас вклав душу. Ми посилаємо нашим друзям частинку свого серця з різних куточків світу. І ще – ми віримо, що Крим буде вільним. Знаємо, що дух не скорити і віру не вбити!», - зазначила активістка.
Вона додала, що в акції взяли участь активісти з Латвії, США, Португалії, Ізраїлю, Єгипту, Литви, Філіппін, Італії, Ірландії, Австралії, Чехії, Іспанії, Німеччини.
Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).
Фото: Укрінформ, Олег Кудрін (з архіву)
Відео: Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України