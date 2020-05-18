Українці світу презентували відео до Дня боротьби за права кримськотатарського народу

До 76-х роковин депортації кримських татар українці з різних країн світу, друзі України, активісти всесвітньої мережі «Об’єднані прапором» записали та виклали у Facebook відеоролик на підтримку кримськотатарського народу.

Про це розповіла Укрінформу організаторка акції, латвійська активістка Тетяна Лазда.

«Роки минають, діти виростають, та наша історична пам’ять жива. Біль кримських татар – це біль і українців, і народів Балтії: обмовили, пограбували, розлучили з Батьківщиною. Ті ж, хто залишився в живих, були загнані на довгі роки в спецпоселення на територіях Центральної Азії, Уралу та Сибіру… А у XXI столітті для кримських татар знов повернувся той страшний час - тепер їх депортують в російські тюрми», - сказала Лазда.

Вона нагадала, що цього дня, 18 травня, активісти Латвії, Балтії та усього світу демонстрували свою солідарність з кримськотатарським народом, проводячи акції, мітинги, покладаючи квіти на вшанування пам’яті репресованих. Умови коронавірусного карантину 2020 року внесли свої корективи, тому було вирішено об’єднатися задля того, щоб показати: ми разом онлайн у світовій Мережі.

У відеороліку лунали теплі слова підтримки кримським татарам, передусім родинам політв’язнів. Прозвучали рядки вірша Оксани Максимишин-Корабель (львів’янки, що нині проживає в Португалії) та народної пісні «Эй, гузель Къырым», яку заспівала в Хургаді одна з засновників Українського центру в Єгипті Анастасія Лапочкіна.

«Ми живемо на різних континентах, в нас різні пори року, різні за якістю телефони, якими ми знімали, та кожний з нас вклав душу. Ми посилаємо нашим друзям частинку свого серця з різних куточків світу. І ще – ми віримо, що Крим буде вільним. Знаємо, що дух не скорити і віру не вбити!», - зазначила активістка.

Вона додала, що в акції взяли участь активісти з Латвії, США, Португалії, Ізраїлю, Єгипту, Литви, Філіппін, Італії, Ірландії, Австралії, Чехії, Іспанії, Німеччини.

Як повідомлялося, в понеділок, 18 травня, в Україні та світі відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Читайте також: CКУ закликає світ визнати геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Фото: Укрінформ, Олег Кудрін (з архіву)

Відео: Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України