Захист Джемілєва оскаржує продовження заочного арешту кримським “судом”

Захист лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва подав апеляційну скаргу до «Верховного суду Криму» з вимогою скасувати незаконне рішення «суду» нижчої інстанції про продовження його заочного арешту.

Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Оскільки Вірменським міським судом (контрольованому Росією, - ред.) були допущені процесуальні порушення при вирішенні питання про запобіжний захід, захист сьогодні направив апеляційну скаргу до «Верховного суду Криму» з вимогою скасувати незаконне рішення суду», - написав він.

Полозов нагадав, що 9 липня «суддя» Венера Ісроїлова винесла ухвалу про залишення без зміни раніше призначеного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Мустафи Джемілєва. Однак це рішення було винесене з порушеннями кримінально-процесуального законодавства.

«Рішення суддя винесла одноосібно, не ставлячи питання на обговорення сторін - обвинувачення й захисту. Позбавивши сторони можливості заявити свої доводи щодо продовження (залишення без зміни) запобіжного заходу. Фактично, захист дізнався про те, що таке питання судом розглядалося і таке рішення винесене тільки під час оголошення судом постанови. Тобто постфактум», - пояснив адвокат.

Він наголошує, що незважаючи на явний замовний політичний характер кримінального переслідування Джемілєва владою РФ, захист наполягає на суворому дотриманні процедури і застосування законів у цій справі. При цьому «всі порушення, допущені слідством, прокуратурою і судом, будуть ретельно фіксуватися і в подальшому використовуватися, в тому числі в міжнародних інстанціях».

Як повідомлялося, 9 липня у «Вірменському міському суді» відбулося попереднє судове засідання у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Наступне судове засідання призначено на 23 липня.

Слідком РФ в Криму 13 квітня висунув Джемілєву обвинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали справи, що стосується його сина Хайсера.

Джемілєв вважає, що ця кримінальна справа використовується для подальшого витіснення кримських татар з півострова.

У Представництві президента в АРК назвали справу проти Джемілєва «політичним переслідуванням».