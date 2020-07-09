В окупованому Криму відбулося попереднє слухання у "справі Джемілєва"

У підконтрольному Росії Армянському міському суді 9 липня відбулося попереднє судове засідання у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, на якому задоволено лише одне з шести заявлених захистом клопотань.

Про це розповів адвокат Микола Полозов, повідомляє Радіо Свобода.

"Сьогодні стороною захисту було заявлено шість клопотань: про виключення матеріалів справи українською мовою; про виключення матеріалів справи, які були зібрані до окупації Криму; клопотання про витребування доказів, знаряддя злочину у справі збереження і недбалого поводження зі зброєю; клопотання про виключення неприпустимого доказу, а саме карти Криму з зазначенням меж Російської Федерації; клопотання про витребування документа ФСБ, який забороняє в’їзд Мустафі Джемілєву на територію Криму; клопотання про припинення справи. Фактично, з усього цього переліку судом було задоволено лише одне клопотання і те – частково. Це документ, який підтверджує заборону в’їзду мого підзахисного на територію Криму і Російської Федерації", – сказав Полозов.

Наступне судове засідання призначене на 23 липня.

Як повідомлялося, Слідком РФ у Криму 13 квітня висунув Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали справи щодо його сина Хайсера.

27 травня Слідком РФ у Криму і Севастополі завершив розслідування цієї справи.

Джемілєв вважає, що цю кримінальну справу використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова.

У Представництві президента в АРК назвали справу проти Джемілєва "політичним переслідуванням".