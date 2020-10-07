Джапарова обговорила в ОБСЄ питання окупованого Криму і Донбасу

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час робочого візиту до Австрії обговорила в ОБСЄ питання окупованого Криму і Донбасу та домовилася про підтримку українського питання засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Як передає Укрінформ, про це Джапарова повідомила у Фейсбуці.

Вона поінформувала, що в Австрії провела кілька зустрічей по лінії ОБСЄ, ЮНЕСКО, а також колегами з австрійського МЗС. Зокрема, дипломат зустрілася із заступницею голови Постійної ради ОБСЄ Еродою Добруші та в.о. генерального секретаря ОБСЄ Tуулою Урйоля, яка також очолює Центр запобігання конфліктам.

"Обговорили питання окупованого Криму та Донбасу, також домовилися про підтримку українського питання напередодні Ради міністрів ОБСЄ, що відбудеться на початку грудня. Окремою темою для розмови була робота СММ ОБСЄ в Україні, яка є важливим міжнародним інструментом забезпечення дотримання прав і свобод людини... Незаконні збройні формування на території Донбасу та Криму всіляко перешкоджають роботі СММ, тому надзвичайно важливо посилення уваги до цієї проблеми з боку західних партнерів", - написала Джапарова.

Вона додала, що особливо це стосується Криму, і висловила сподівання на подальші кроки для активізації роботи місії для отримання доступу до окупованого півострова.

Як поінформувала Джапарова, під час зустрічі з генеральним секретарем Міністерства закордонних справ Австрії Петером Лаунскі-Тіффенталем йшлося про Крим та Донбас, брутальне порушення РФ міжнародного гуманітарного права та нехтування правами та свободами громадян України, зокрема кримських татар, які залишилися на території півострова.

"Розраховуємо на підтримку Австрією наших ініціатив для повернення повного контролю над усіма територіями України - а це 603 628 км²", - резюмувала перша заступниця міністра.