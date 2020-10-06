ЄС готовий долучитися до ініціативи "Кримська платформа" - Зеленський
Про це він розповів під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату "Кримська платформа", - зазначив Зеленський.
За його словами, на саміті детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення ЄС до захисту кримчан, які страждають від тимчасової окупації й політичних переслідувань.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС.
Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.