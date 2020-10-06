Європейці запевнили Зеленського, що триматимуть Росію під санкціями

Санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я також отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначив Зеленський.

Водночас Президент подякував європейським партнерам за послідовну підтримку України, у тому числі за рішення про санкції за будівництво залізничного переходу через Керченський міст.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Брюсселі проходить 22-саміт Україна-ЄС.

Будівництво так званого Керченського мосту завдовжки 19 кілометрів від Таманського півострова Краснодарського краю РФ до анексованого Росією Криму розпочалося в лютому 2016 року. При цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення «Керченського мосту», обмеження навігації в протоці та на ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

23 грудня 2019 року окупанти запустили перший рейсовий потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя, який іде по «кримському мосту».

Минулого року Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських компаній, які брали участь у будівництві «Керченського мосту».