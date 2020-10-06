Угоду про спільний авіапростір з ЄС можуть підписати наступного року - Зеленський

Угода про спільний авіаційний простір України з Європейським Союзом може бути підписана на початку наступного року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо вільного авіаційного простору: мене запевнили сьогодні колеги, що на початку наступного року ми, нарешті, це зробимо", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 6 жовтня, у Брюсселі проходить 22-й саміт Україна-ЄС.

Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з комісаром Європейської комісії з питань транспорту Адіною Валеан у рамках 22-го саміту Україна-ЄС, Україна готова підписати Угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом найближчим часом.

"Світова авіаційна галузь зазнала чи не найбільшого удару у зв’язку з COVID-19, і зараз потребує великої підтримки. Ми хочемо і будемо розвивати нашу авіацію надалі, ми готові підписати Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС вже найближчим часом. Зараз ми очікуємо остаточний текст угоди з фінальними узгодженнями і формулюваннями щодо її територіального застосування. І сподіваємось, що угода буде підписана після закінчення перехідного періоду, передбаченого угодою про Brexit", - цитує Криклія пресслужба міністерства.

За його словами, укладення Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС збільшить кількість польотів та пасажирських перевезень у напрямку до Європи. Це, у свою чергу, також позитивно відобразиться на туристичній галузі, веденні бізнесу та інших міжособистісних зв’язках.

Криклій підкреслив, що Угода про асоціацію з ЄС була і залишається для України дорожньою картою у продовженні важливих соціальних, економічних та політичних реформ. Разом з тим українська сторона готова до подальшого поглиблення відносин з ЄС. “Ми очікуємо якнайскорішого прийняття ключових законопроєктів у транспортній сфері – про внутрішній водний транспорт та мультимодальні перевезення для ратифікації Конвенції про працю в морському судноплавстві та Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними. Ми продовжуватимемо інтегрувати українське законодавство в європейське для подальшого стабільного розвитку усіх інфраструктурних галузей, у тому числі залізниці, автотранспорту, перевезень небезпечних вантажів і поштових послуг”, - додав очільник міністерства.

У свою чергу єврокомісар Валеан відзначила прогрес України у впровадженні важливих суспільних реформ, реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, а також в імплементації українського законодавства до європейського. Вона повідомила, що європейська сторона схвально оцінює та чекає на прийняття в найближчий час законопроєкту про внутрішній водний транспорт, а Угода про спільний авіаційний простір очікується до підписання вже у 2021 році.

Сторони також обговорили проблему забезпечення достатньою кількістю дозволів на міжнародні автомобільні вантажні перевезення із країнами Європи, зокрема з Республікою Польща. Наразі недостатність цих дозволів вкрай негативно впливає на товарообіг обох країн та Європейського Союзу в цілому, оскільки весь транзит до держав Західної та Центральної Європи відбувається через польську територію.

За словами Криклія, наразі попит на дозволи з Польщею становить 200 тисяч одиниць. У 2020-му польська сторона видала всього 160 тисяч дозволів і ще 4711 додаткових. Тому Україна дуже очікує запровадження безперешкодного доступу для міжнародних транзитних перевезень вантажів автомобільним транспортом без обмежень квот на дозволи та скасування системи дозволів на міжнародні вантажні перевезення для «Євро-5» та «Євро- 6».

«Це сприятиме подальшому впровадженню поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі. І хотіли б розглянути можливість надання Угоди про лібералізацію автомобільного транспорту під час оновлення Угоди про асоціацію”, - зауважив міністр.

Валеан запевнила, що Європейська комісія готова включитися у вирішення даного питання, а також допомогатиме Україні у розв’язанні проблемних моментів, пов’язаних із впровадженням проєктів Індикативного інвестиційного плану TEN-T.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році та підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.