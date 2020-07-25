"20 досягнень до 2020 року": Україна розраховує на угоду про Спільний авіапростір з ЄС
Про це повідомляє Урядовий портал.
Денис Шмигаль під час зустрічі підкреслив, що сторони мають докласти максимум зусиль для реалізації тих завдань з "20 досягнень до 2020 року", які досі залишаються невиконаними.
«Маю на увазі підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Необхідно знайти можливість підписати цю угоду з Україною якомога швидше», - сказав український прем'єр.
Він додав, що Україна розраховує на підтримку Європейської Комісії в цьому питанні.
Підписання угоди, наголосив він, "сприятиме подальшому розвитку української авіаційної галузі, збільшенню кількості польотів та пасажирських перевезень".
Під час зустрічі з Боррелем глава українського уряду висловив надію, що найближчим часом вдасться розпочати роботу над Спільною декларацією Шостого Саміту Східного партнерства.
«Україна очікує на результативність і готова докласти максимальних зусиль для успішного Саміту. Декларація повинна підтвердити європейські прагнення і європейський вибір партнерів, а також підтримку їхньої територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів», — зазначив Шмигаль.
На думку Шмигаля, новий порядок денний Саміту Східного партнерства на період після 2020 року повинен містити такі ключові завдання:
— започаткування додаткового формату діалогу «ЄС+3 асоційованих партнерів»;
— посилення співпраці у сфері безпеки;
— поступова інтеграція партнерів до внутрішнього ринку ЄС;
— поширення на партнерів переваг Єдиного цифрового ринку і зниження тарифів на роумінг з ЄС;
— доступ до Спільної зони платежів у євро (SEPA);
— укладення угод про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA).
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 липня здійснив робочу поїздку до Брюселя.
фото: Урядовий портал