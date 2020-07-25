"20 досягнень до 2020 року": Україна розраховує на угоду про Спільний авіапростір з ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем під час робочого візиту до Брюсселя 23 липня зазначив, що необхідно знайти можливість підписати Угоду про спільний авіаційний простір.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль під час зустрічі підкреслив, що сторони мають докласти максимум зусиль для реалізації тих завдань з "20 досягнень до 2020 року", які досі залишаються невиконаними.

«Маю на увазі підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Необхідно знайти можливість підписати цю угоду з Україною якомога швидше», - сказав український прем'єр.

Він додав, що Україна розраховує на підтримку Європейської Комісії в цьому питанні.

Підписання угоди, наголосив він, "сприятиме подальшому розвитку української авіаційної галузі, збільшенню кількості польотів та пасажирських перевезень".

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Під час зустрічі з Боррелем глава українського уряду висловив надію, що найближчим часом вдасться розпочати роботу над Спільною декларацією Шостого Саміту Східного партнерства.

«Україна очікує на результативність і готова докласти максимальних зусиль для успішного Саміту. Декларація повинна підтвердити європейські прагнення і європейський вибір партнерів, а також підтримку їхньої територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів», — зазначив Шмигаль.

На думку Шмигаля, новий порядок денний Саміту Східного партнерства на період після 2020 року повинен містити такі ключові завдання:

— започаткування додаткового формату діалогу «ЄС+3 асоційованих партнерів»;

— посилення співпраці у сфері безпеки;

— поступова інтеграція партнерів до внутрішнього ринку ЄС;

— поширення на партнерів переваг Єдиного цифрового ринку і зниження тарифів на роумінг з ЄС;

— доступ до Спільної зони платежів у євро (SEPA);

— укладення угод про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA).

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 липня здійснив робочу поїздку до Брюселя.

фото: Урядовий портал