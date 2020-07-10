Україна сподівається на саміті з ЄС підписати угоду про спільний авіапростір

Україна сподівається на підписання угоди про спільний авіаційний простір в рамках саміту з ЄС у жовтні.

Про це заявила директор Департаменту ЄС і НАТО МЗС України Марина Михайленко під час онлайн-дискусії "Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час німецького головування відбудеться саміт Україна-ЄС, він уже підтверджений на 1 жовтня, ми дуже хотіли б нарешті в рамках цього саміту підписати угоду про спільний авіаційний простір. Як ви знаєте, у 2013 році ця угода була парафована, але там було проблемне питання стосовно Гібралтару, і ми дуже сподіваємося, що зараз це питання все ж таки буде вирішено і узгоджено формулювання між Європейською Комісією та Іспанією, прийнятне для всіх сторін", - сказала Михайленко.

Вона додала, що підписання цієї угоди в рамках саміту є дуже важливим для України.

Як відомо, Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, але підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.