МЗС: Україна готує пропозиції до саміту в жовтні щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС

Урядовий офіс з європейської та євроатлантичної збирає пропозиції міністерств та відомств щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, щоб на саміті в жовтні представити консолідовану позицію України.

Про це заявила директор Департаменту ЄС і НАТО МЗС України Марина Михайленко під час онлайн-дискусії «Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо Угоду про асоціацію України з ЄС нашою успішною історією… Звичайно, ми хочемо нарощувати і поглиблювати нашу взаємодію у торговельній та секторальній сфері. Зараз, як ви знаєте, у нас розпочалися дискусії щодо можливості оновлення параметрів Угоди в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі і секторальній частині. Я хочу підтвердити, що Урядовий офіс з європейської та євроатлантичної інтеграції курує цей процес і збирає пропозиції з усіх міністерств та відомств, щоб представити нашу консолідовану позицію перед Європейським Союзом», - сказала Михайленко.

Водночас вона зауважила, що йдеться про оновлення Угоди в рамках закладених у ній механізмів та інструментів.

У цьому контексті директор Департаменту ЄС і НАТО нагадала, що згідно із статтею 481 Угоди про асоцацію, сторони здійснюють всебічний огляд досягнення цілей цієї Угоди через п’ять років з дати набрання нею чинності.

«Думаю, що буде корисно для всіх виконати цю роботу», - зазначила Михайленко.

Як повідомлялося, Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.