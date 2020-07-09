Україна розвиватиме безпекову співпрацю як з НАТО, так і з Євросоюзом - Стефанішина

Україна не бачить суперечності між намірами Євросоюзу посилювати власні оборонні спроможності та роллю НАТО у забезпечені європейської стабільності, оскільки намагається розвивати інтенсивні відносини у цих сферах з обома структурами.

Про це у Брюсселі на зустрічі з пресою заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка взяла участь у роботі Комісії Україна - НАТО.

Саме так вона відповіла на запитання Укрінформу, чи має уряд України сталу політичну позицію щодо прагнення ЄС до «стратегічної автономії» та необхідності зберігати міцні трансатлантичні зв’язки.

«Я не думаю, що є сенс формувати унікальну сталу позицію щодо цих процесів, тому що цей дискурс відбувається в рамках не першої Європейської комісії - і вже не перший рік. Єврокомісія продовжує формулювати стратегічні напрямки у сфері безпеки й оборони. Це важливо. Україна намагається долучатися до ініціатив. Співробітництво в рамках НАТО також є пріоритетом з точки зору реформування сектору безпеки й оборони на основі стандартів Альянсу. Але так само ми співпрацюємо з Європейською оборонною агенцією в тих питаннях, де це можливо, в контексті обміну інформацією, теоретичних навчань і тренінгів. Тобто такий діалог є (з обома сторонами – ред.). Але, скоріш за все, це неполітичний діалог», - зауважила Стефанішина.

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Як повідомляв Укрінформ, учасники Комісії Україна - НАТО, засідання якої на рівні послів відбулося 8 липня у Брюсселі, обговорили подальші кроки з практичного наповнення співпраці, зокрема з урахуванням нового статусу України як партнера з розширеними можливостями.