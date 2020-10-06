Україна прагне лібералізації автоперевезень у рамках оновлення угоди з ЄС - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Україна прагне включення лібералізації міжнародних автомобільних вантажних перевезень з Європейським Союзом в оновлену Угоду про асоціацію.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час зустрічі з генеральним директором Директорату з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенріком Хололеєм, що відбулась у рамках 22-го Саміту Україна-ЄС, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Ми розраховуємо на впровадження безперешкодного доступу для міжнародних транзитних перевезень вантажів автомобільним транспортом без обмежень квот на дозволи та скасування системи дозволів на міжнародні вантажні перевезення для «Євро-5» та «Євро- 6». І просимо європейську сторону розглянути включення Угоди про лібералізацію автомобільного транспорту в оновлену Угоду про Асоціацію Україна-ЄС”, - сказав Криклій.

Разом з Хенріком Хололеєм вони також обговорили реалізацію проєктів у рамках Індикативного інвестиційного плану TEN-T. “Україна поступово поєднується з транспортно-логістичними коридорами ЄС і стає важливим транзитом у сполученні між Європою та Азією. І ми надалі готові розвивати цей напрям. Ми прагнемо реалізації всіх проєктів, що передбачені Індикативним інвестиційним планом TEN-T. А це 4800 км доріг і залізниць, 6 сучасних портів і 11 логістичних центрів в Україні. Ми орієнтовані на відкриття та підвищення ефективності українських внутрішніх водних шляхів, і розширення мережі TEN-T до річок сусідніх країн має для нас одне з першочергових значень. Тому ми дуже очікуємо, що внутрішні водні шляхи України будуть включені до регіональної мережі TEN-T разом з українською частиною Дунаю. Ми, зі свого боку, робимо все можливе для цього”, - зазначив міністр.

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Він підкреслив, що Україна очікує позиції Європейської Комісії щодо правових механізмів запобігання обмежень судноплавства та безперервної експлуатації для українських суден на Дунаї після 18 січня 2022 року.

Крім цього, українська сторона готова провести всі необхідні внутрішні процедури для підписання Протоколу до Угоди INTERBUS про міжнародні регулярні та спеціальні регулярні автобусні перевезення, а також протоколу про приєднання Королівства Марокко.

Сторони також обговорили питання технічної інтеграції України до системи зборів EUROCONTROL, впровадження важливих інфраструктурних проєктів, зокрема на Азовщині, а також підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС і наближення українського законодавства у сфері транспорту до європейського в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 22-й саміт Україна-ЄС проходить 6 жовтня в Брюсселі.