Пристайко розповів про деталі нової угоди України з Британією

Українсько-британська Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, підписання якої планується 7-8 жовтня, за обсягом взаємодії подібна до Угоди про асоціацію України з ЄС.

Як передає Укрінформ, про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Величезний документ, багато сотень сторінок. Я думаю, що публіка буде здивована, коли цей документ буде підписуватися лідерами, і на столі ви побачите великий стос паперів. Ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією. Ця угода є фактично угодою про постійну політичну взаємодію і торгівлю. Це приблизно така сама угода, як ми укладали асоціативну угоду з Європейським союзом, тільки спрямована на одну країну», - сказав Пристайко.

Він зазначив, що незадовільним аспектом відносин поки що залишається питання британських віз для українських громадян, але британська сторона визнає цю проблему, і найближчим часом очільники відповідних відомств мають обговорити це питання окремо.

«Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співробітництва – все це чудово. Це чудовий фон також для міграційної частини. Процес чутливий для внутрішньої політики і для української, і для Великої Британії. Але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям», - зауважив дипломат.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня здійснить офіційний візит до Великої Британії.

Під час візиту заплановані переговори Президента з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Планується також підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.