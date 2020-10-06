Президент - про очікування від саміту Україна-ЄС: Санкції проти РФ, вакцина та промисловий безвіз

Президент Володимир Зеленський вважає головними питаннями нинішнього саміту Україна-ЄС санкції проти Російської Федерації, участь у процесі розробки та виробництва вакцин проти коронавірусу й надання "промислового безвізу".

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Якщо говорити неформальною мовою, санкції – це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації. Ви знаєте, що у нас війна на сході – поговоримо про це детальніше, якщо захочете. Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов'язана з економікою. Тому санкції – це номер один", - сказав Президент.

Також Зеленський підкреслив, що важливим є питання участі України в питаннях розробки вакцин.

"Я хочу сказати країнам ЄС про те, що в нас, на жаль, поки немає вакцини, але ми хочемо її отримувати, ми підготовлені з точки зору виробництва вакцини. У нас є підприємства, які готові допомагати, коли нам передадуть вакцини. Ми готові допомагати країнам ЄС у масовому виробництві вакцин", - зазначив Зеленський.

У той же час ще одним питанням, за його словами, є доступ до ринків.

Глава держави нагадав, що багато років економіка України була спрямована на імпорт та експорт товарів з/у Росію, а від початку війни майже весь експорт було переформатовано на країни ЄС.

У цьому зв'язку він наголосив на потребі вільного та чесного доступу України на ринки, щоб "ЄС відчував нас як повноцінних партнерів".

"Курс України незмінний – до ЄС, стати членом Євросоюзу. Ми хочемо – особливо зараз, у час ковіду та кризи, – щоб ЄС підтримував нас у цьому. Ми кажемо не лише про доступ на ринки, а й про "промисловий безвіз", - підкреслив Президент.

Разом з тим він запевнив, що Україна "дуже гарно підготовлена" до цього стратегічно важливого саміту, й поінформував, що парламент уже проголосував закон про електронні комунікації, закон про донорство крові, розглядається законопроєкт про водний транспорт в Україні.

Також Зеленський зауважив, що проголосовані важливі закони про концесію, про дерегуляцію, проводяться складні реформи, які підтримує ЄС, зокрема земельна.

"Я думаю, що ми готові до цього саміту", - запевнив Президент.

Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбудеться 22 саміт Україна-ЄС.