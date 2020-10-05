Президента Єврокомісії на саміті Україна-ЄС представлятиме Боррель

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не зможе прийняти участь у саміті Україна-ЄС, який має відбутися у Брюсселі 6 жовтня внаслідок самоізоляції, тож під час зустрічі на вищому рівні її представлятиме високий представник ЄС/віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель.

Про це у понеділок під час брифінгу для преси сказав речник Єврокомісії Ерік Мамер (Eric Mamer), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пішла на самоізоляцію через контакт з людиною, у якої виявили коронавірус.

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Варто зазначити, що у вівторок, 6 жовтня, у Брюсселі має відбутися щорічний саміт Україна-ЄС. На ньому зокрема мала бути присутня і президент Єврокомісії.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija