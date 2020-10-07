Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні ENEMO про місцеві вибори в Україні

7 жовтня, 10:00 - онлайн-пресконференція Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO, присвячена місцевим виборам в Україні

Організатор: Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні ENEMO.

Спікери: пан Златко Вуйовіч - голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO; пан Пьєр Пейтьє - заступник голови Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO; пані Майя Мілікіч - пресаташе Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO.

Коротко. Під час пресконференції представники Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO ознайомлять присутніх з планами щодо спостереження за місцевими виборами 25 жовтня 2020 року.

Крім того, ENEMO представить склад місії, методологію та підхід, який буде застосовуватись під час спостереження за виборами, план розміщення довгострокових спостерігачів, а також процес та графік надання звітності. ENEMO проводитиме моніторинг та звітування про найважливіші аспекти виборів з метою підвищення прозорості виборчого процесу та оцінки його цілісності та сумісності з міжнародними виборчими стандартами, а також передовими практиками та внутрішнім законодавством України.

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів Міжнародна місія спостереження за виборами в Україні ENEMO фінансово підтримується USAID через Національний демократичний інститут (NDI).

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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