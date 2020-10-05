На саміті Україна-ЄС говоритимуть про Донбас та Крим - джерело

Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня у Брюсселі європейська сторона наполягатиме на дотриманні Мінських домовленостей і готова вислухати ідеї України щодо створення платформи з деокупації Криму.

Про це кореспондентові Укрінформу на умовах анонімності повідомив високопоставлений європейський дипломат.

«Дуже важливо, щоб сторони й надалі дотримувалися припинення вогню. Безумовно, ми хотіли б почути від Президента Зеленського, як він бачить ситуацію на місці. Я не можу прогнозувати, які питання він порушуватиме, але зі свого боку ми будемо наголошувати на необхідності імплементації заходів, що були погоджені під час саміту в Парижі. У цьому контексті питання відповідальності Росії, справді, буде порушуватися», - розповів представник ЄС.

За його словами, ЄС бачить, які Україна здійснює кроки, щоб полегшити становище населення в зоні конфлікту, та продовжує дотримуватися своїх фінансових зобов’язань у підтриманні цих зусиль.

«Але ми бачимо також, що переговори відбуваються у дуже складній ситуації. Ми бачимо, що російська сторона - або, якщо хочете - її прибічники, піднімають ставки. Вони хочуть добитися зміни закону про місцеві вибори від парламенту України. Це змушує Президента Зеленського докладати багато зусиль і брати на себе багато ризиків для поліпшення ситуації, враховуючи, яке важливе місце мир посідає у його програмі. Ми хочемо обговорити з ним ситуацію та питання, як ми можемо надалі підтримати Україну», - наголосив європейський дипломат.

На запитання, чи може європейська сторона зважити на можливість змін у «мінському форматі», враховуючи події в Білорусі та прагнення України активно порушувати питання щодо деокупації Криму, він зауважив, що переговори у Мінську та політична криза в Білорусі не є пов’язаними між собою подіями.

«Ми знаємо, що Україна хотіла б розвинути міжнародну платформу, в межах якої було б можливим обговорювати питання деокупації Криму. Ми вислухаємо, якою є ідея і наскільки така платформа може бути корисною. Ви знаєте, що ми (ЄС – ред.) залишаємося дуже твердими у політиці невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя. Питання в іншому - що практично може бути зроблено для поліпшення ситуації», - сказав високопоставлений європейський дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня у Брюсселі відбудеться 22-й Саміт Україна-ЄС за участю Володимира Зеленського. Європейську сторону представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель та високий представник ЄС Жозеп Боррель - він замінить на зустрічі президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка сьогодні зранку заявила про самоізоляцію після контакту з особою з позитивним тестом на коронавірус.