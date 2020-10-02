Зеленський візьме участь у саміті Україна-ЄС у Брюсселі 6 жовтня

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави.

«6 жовтня 2020 року у м. Брюсселі відбудеться двадцять другий саміт Україна–Європейський Союз. Це буде перший двосторонній саміт ЄС із країною-партнером, який пройде у Брюсселі у традиційному «живому» форматі з початку пандемії COVID-19. Делегацію України на саміті очолить Президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС – президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн», - йдеться у повідомленні.

Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні.

Окрема увага буде приділена безпековій ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

На полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною та ЄС у межах Європейського інструменту сусідства, зокрема, щодо підтримки сходу України, громадянського суспільства та пом’якшення наслідків кліматичних змін.

Також відбудеться підписання угод з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на удосконалення енергоефективності громадських будівель та модернізацію й цифровізацію «Укрпошти».

Як повідомляв Укрінформ, раніше саміт Україна-ЄС планувався на 1 жовтня у Брюсселі, але був перенесений за погодженням сторін на 6 жовтня у зв’язку із проведенням 1-2 жовтня у Брюсселі спеціального засідання Європейської Ради.