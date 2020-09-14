Україні до саміту з ЄС варто розробити національну стратегію євроінтеграції - Кубілюс

Про це заявив депутат Європейського парламенту, експрем'єр-міністра Литви Андрюс Кубілюс під час скайп-включення з Брюсселя у ході пресконференції, присвяченої питанням євроінтеграції України в контексті саміту Україна-ЄС, що пройде 1 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звісно, саміт 1 жовтня буде дуже важливим... Звичайно, в України зараз дуже великі проблеми і питання, які стосуються і боротьби з корупцією, і модернізації економіки, і тих пріоритетів, які сьогодні ставляться... Але Україні варто мати національну стратегію євроінтеграції, думати не в напрямі, що треба зробити цього чи наступного року, а про те, що треба зробити глобально в десятирічній перспективі", - сказав Кубілюс.

Він зазначив, що протягом першого року перебування в Європарламенті побачив зміну політики ЄС щодо Західних Балкан, які отримали обіцянку про перспективу членства, і Східного партнерства, де більш просунутими є Україна, Грузія і Молдова, але їм наразі цього не обіцяють. На думку євродепутата, у цій ситуації Україні треба демонструвати не тільки бажання членства і пред'явити не тільки порядок денний євроінтеграційних реформ, а й сильне лобі цих реформ.

"Активне лідерство України, висування такої стратегії буде найважливішою річчю для України... Якщо чекати, що пропозиція про членство надійде з великої столиці в Європі, то це може тривати ще невизначений час. Тому Україні треба розробити стратегію і побудувати коаліцію з такими відданими сусідами, як, наприклад, Польща і Литва, а потім розширювати її. Але це, звичайно, залежатиме від того, як сама Україна зможе таку стратегію євроінтеграційних реформ побудувати і втілювати", - зауважив експрем'єр-міністр Литви.

У цьому контексті Кубілюс запропонував представникам громадянського суспільства переконати український парламент і Офіс Президента в необхідності розробки такої стратегії і спільної роботи над нею.

"Ми готові вам допомагати. Це дійсно буде фундаментально важливо. Ми знаємо з власного досвіду, що політики мислять у дуже короткій перспективі... Громадянське суспільство України могло б підготувати такий надзвичайно важливий документ", - вважає євродепутат.

Як повідомлялося, 22-й саміт Україна – ЄС запланований на 1 жовтня 2020 року в Брюсселі. Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з литовським колегою Гітанасом Науседою 7 вересня заявив, що Київ на саміті Україна–ЄС у жовтні прагне досягнути домовленостей про початок роботи над оновленням торговельної частини Угоди про асоціацію і підтвердження визнання європейських прагнень.