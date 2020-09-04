Стефанішина: ЄС вже три роки - основний напрямок експорту для України

Європейський Союз вже три роки є основним напрямком експорту для України, і бізнес продемонстрував високий потенціал.

Як передає Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі Дім.

"Європейська інтеграція, яка романтизувалася, яка була предметом Революції гідності, стала одним з рушіїв нашої економіки, бо саме Європейський Союз, не встановлюючи вимоги, прийшов Україні на допомогу. Вже три роки як Європейський Союз - основний напрямок експорту для України, тобто європейські партнери підставили своє плече і, безумовно, держава ратифікувала угоду, почала виконувати свою домашню роботу, але й величезний потенціал продемонстрував і український бізнес, який, попри торговельні обмеження, розірвання пострадянських зв'язків, зміг підвестися з колін і перейти на нові ринки", - сказала вона.

Стефанішина зазначила, що Україну намагалися зробити заручником геополітичної ситуації.

"Коли Росія анексувала Крим, коли почалися воєнні дії на сході України, Україну намагалися зробити заручником геополітичної ситуації насправді. Настільки безповоротним видавався Російській Федерації відрив України у вільне плавання, що були використані всі можливі шляхи, щоб обмежувати й економічно Україну", - сказала вона.

Також вона зазначила, що для бізнесу євроінтеграція - це безбар'єрне середовище.

"Україна - це 45-мільйонний ринок, а Європейський Союз - це 500-мільйонний ринок, який знаходиться по сусідству з Україною. А євроінтеграція - це про те, щоб між Україною і Європейським Союзом не було цих кордонів", - сказала міністр.

За словами Стефанішиної, плюсами євроінтеграції для кожного громадянина є можливість вільно розвиватися, відсутність кордонів для навчання, розвитку, культурних обмінів.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна активно обговорює з європейськими партнерами питання «промислового безвізу». Це має значно спростити доступ українських товарів на ринок ЄС.