Уряд уповноважив Стефанішину підписати із ЄС п’ять додаткових угод
Відповідні розпорядження були ухвалені на засіданні уряду 2 вересня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, йдеться про підписання додаткових угод до угод між урядом України та ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, “Підтримка ЄС України у відновленні її економіки (ЕU SURЕ)”, ”Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)”, а також до угоди про фінансування Річної програми дій 2018 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки до Угоди про фінансування Програми технічного співробітництва.
Як зазначається у пояснювальних записках до ухвалених документів, їх підписання створить правові підстави для продовження терміну виконання та періоду практичної реалізації укладених раніше угод між Україною та ЄС.