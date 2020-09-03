Уряд уповноважив Стефанішину підписати із ЄС п’ять додаткових угод

Уряд уповноважив Стефанішину підписати із ЄС п’ять додаткових угод

Укрінформ
Кабінет міністрів схвалив проєкти п’яти додаткових угод до чинних угод з Європейським Союзом і уповноважив віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину підписати їх у формі обміну листами.

Відповідні розпорядження були ухвалені на засіданні уряду 2 вересня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, йдеться про підписання додаткових угод до угод між урядом України та ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, “Підтримка ЄС України у відновленні її економіки (ЕU SURЕ)”, ”Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)”, а також до угоди про фінансування Річної програми дій 2018 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки до Угоди про фінансування Програми технічного співробітництва.

Читайте також: Стефанішина провела першу регіональну консультацію щодо оновлення Угоди про асоціацію

Як зазначається у пояснювальних записках до ухвалених документів, їх підписання створить правові підстави для продовження терміну виконання та періоду практичної реалізації укладених раніше угод між Україною та ЄС.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-