Стефанішина провела першу регіональну консультацію щодо оновлення Угоди про асоціацію

Перша регіональна консультація з бізнес-спільнотою щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС відбулась в Одесі під егідою віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Офіс віцепрем'єр-міністра.

"Діалог із українським бізнесом триватиме до осені. Зараз уже маємо пропозиції від більше 40 компаній та 4 асоціацій, але прагнемо почути кожну компанію, кожен регіон. І поставили конструктивний початок в Одесі", - йдеться у повідомленні.

В Офісі зазначили, що бізнес Одещини має великі можливості та потенціал для розвитку торгівлі та інвестиційної співпраці з ЄС, а уряд працює для їх реалізації.

Як повідомлялося, в Уряді ініціювали консультації з бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У 2021 році, відповідно до ст. 481, можна розпочати оцінку ефективності виконання Угоди та ініціювати зміни до неї. Відповідний запит вже є в українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати можливості поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.

Відтак, під егідою віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної стартував процес діалогу з української бізнес-спільнотою стосовно очікуваних параметрів оновлення Угоди.

В ході таких консультацій Уряд України очікує отримати пропозиції від зацікавлених українських компаній та бізнес асоціацій, на основі яких буде формуватися консолідована позиція української сторони на переговорах з ЄС.