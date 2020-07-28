Асоціація з ЄС: Україна враховуватиме очікування бізнесу при оновленні Угоди

Очікування українського бізнесу стануть базою для позиції України щодо оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Першого діалогу з українським бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, повідомляється на Євроінтеграційному порталі.

«Позиція уряду України має базуватися на очікуваннях та потребах українського бізнесу, національного виробника. Вперше бізнес-гравці мають можливість свідомо та прозоро оцінити ефективність роботи зони вільної торгівлі з ЄС, визначити наявні бар'єри у торгівлі, відстояти свої інтереси та примножити свої можливості», - підкреслила Стефанішина.

Віцепрем’єр нагадала, що наступного року виповнюється 5 років з дати набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка, за її словами, є найбільшою угодою ЄС з третьою країною.

Вона підкреслила, що зона вільної торгівлі з ЄС відкрила українцям доступ до найбільшого ринку на європейському континенті, і наразі ЄС – це основний торговельний партнер України та найбільший інвестор в українську економіку, сьогодні на ЄС припадає близько 42% товарообігу.

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Разом з тим вітчизняний бізнес схвально ставиться до ініціативи уряду щодо проведення спільних консультацій в межах оновлення Угоди про асоціацію з ЄС.

"МХП наголошує, що державна підтримка українських виробників на зовнішніх ринках є запорукою сталого розвитку не тільки аграрного сектора України, а й національної економіки загалом. Ми переконані, що український бізнес має всі передумови для якісного та масштабного представлення на зовнішніх ринках, зокрема, на європейському. Сподіваємося на конструктивну взаємодію органів державної влади та бізнесу задля розвитку та успіху України", - зазначила речниця МХП Ірина Ванникова.

Фото: eu-ua.org