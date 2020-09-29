Зеленський — депутатам Європарламенту: Крім економіки і грошей, важлива геополітична підтримка

Президент Володимир Зеленський запевняє, що курс до Європейського Союзу є для України ще більш актуальним, ніж раніше.

Про це він заявив під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальний для України, ніж раніше", - підкреслив Зеленський, додавши, що "сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива".

Глава держави подякував за послідовну підтримку з боку Європарламенту у просуванні амбітного порядку денного Україна – ЄС, а також за тверду позицію законодавчого органу Європейського Союзу в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та деокупації Криму.

Президент зауважив, що вже за тиждень очікується черговий Саміт Україна – ЄС, і висловив сподівання, що він буде успішним.

Він також нагадав про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, покликаного покращити координацію та співпрацю з метою протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму, а також сприяти захисту прав кримчан.

"Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму", - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, Україна прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу" тощо.

"Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні", – наголосив Президент, зауваживши, що зараз це особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу та війну.

Серед іншого, за інформацією ОП, учасники відеоконференції обговорили питання спорудження меморіального комплексу-музею, адже робоча група Європарламенту "Пам'ять заради майбутнього" своєю діяльністю прагне досягти виділення коштів Європейським Союзом на фінансування пілотного проєкту "Голоси: свідчення Голокосту з України".

У відеоконференції взяли участь депутати, які представляють різні політичні групи у Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічус (Литва), Ніклас Гербст (ФРН), Фредрік Ріс (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) та Влодзімеж Цімошевич (Польща).

Фото: Офіс Президента