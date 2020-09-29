Зеленський — депутатам Європарламенту: Крім економіки і грошей, важлива геополітична підтримка

Зеленський — депутатам Європарламенту: Крім економіки і грошей, важлива геополітична підтримка

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевняє, що курс до Європейського Союзу є для України ще більш актуальним, ніж раніше.

Про це він заявив під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальний для України, ніж раніше", - підкреслив Зеленський, додавши, що "сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива".

Глава держави подякував за послідовну підтримку з боку Європарламенту у просуванні амбітного порядку денного Україна – ЄС, а також за тверду позицію законодавчого органу Європейського Союзу в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та деокупації Криму.

Президент зауважив, що вже за тиждень очікується черговий Саміт Україна – ЄС, і висловив сподівання, що він буде успішним.

Він також нагадав про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, покликаного покращити координацію та співпрацю з метою протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму, а також сприяти захисту прав кримчан.

"Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму", - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, Україна прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу" тощо.

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"Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні", – наголосив Президент, зауваживши, що зараз це особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу та війну.

Серед іншого, за інформацією ОП, учасники відеоконференції обговорили питання спорудження меморіального комплексу-музею, адже робоча група Європарламенту "Пам'ять заради майбутнього" своєю діяльністю прагне досягти виділення коштів Європейським Союзом на фінансування пілотного проєкту "Голоси: свідчення Голокосту з України".

У відеоконференції взяли участь депутати, які представляють різні політичні групи у Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічус (Литва), Ніклас Гербст (ФРН), Фредрік Ріс (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) та Влодзімеж Цімошевич (Польща).

Фото: Офіс Президента

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