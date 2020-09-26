Кулеба і Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили підготовку до 22-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час телефонної розмови Кулеби й Борреля.

Як зазначається, міністр наголосив, що Україна залишається відданою імплементації Угоди про асоціацію та прагне подальшого регуляторного зближення і поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

Своєю чергою Боррель запевнив у дружньому особистому ставленні до України, висловив готовність надалі підтримувати динамічний політичний діалог та міцні партнерські відносини для подальшого поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

Крім того, глава європейської дипломатії висловив співчуття міністрові, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині.

Як повідомлялося, попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.