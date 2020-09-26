Кулеба і Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС

Кулеба і Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили підготовку до 22-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час телефонної розмови Кулеби й Борреля.

Як зазначається, міністр наголосив, що Україна залишається відданою імплементації Угоди про асоціацію та прагне подальшого регуляторного зближення і поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

Своєю чергою Боррель запевнив у дружньому особистому ставленні до України, висловив готовність надалі підтримувати динамічний політичний діалог та міцні партнерські відносини для подальшого поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

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Крім того, глава європейської дипломатії висловив співчуття міністрові, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині.

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Як повідомлялося, попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

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