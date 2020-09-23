Продовження реформ є критично важливим для України - Боррель

З часів «Революції гідності» у 2014 році Україна залишається серед головних політичних пріоритетів порядку денного Євросоюзу, який став найпотужнішим партнером України, допоміг цій державі у проведенні правових, економічних та соціальних реформ, що дозволили її народу вистояти проти зовнішньої війни та агресії.

Продовження цих реформ залишається критично важливим для майбутнього України.

Про це у середу, за підсумками офіційного візиту до Києва зауважив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Повний текст його статті оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Він зазначив, що 22 вересня здійснив перший візит до України в якості високого представника ЄС. Цей візит відбувся пізніше запланованого внаслідок спалаху пандемії COVID-19.

«Лінія фронту у Східній Україні залишалася у спокої майже два місяці – це найдовший період з початку війни. З 2014 року, ЄС був найсильнішим партнером України. Наша підтримка буде продовжуватися, але вона також зв’язана з терміновою необхідністю посилити верховенство права та боротьбу проти Корупції», - йдеться у пості високого представника ЄС.

Він нагадав, що в ході візиту зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони та закордонних справ, представниками громадянського суспільства та неурядових організацій, персоналом СММ ОБСЄ в Україні та Дорадчої місії ЄС в Україні тощо. (EUAM)

«Найзворушливішою частиною візиту було відвідування цього меморіалу, присвяченого «Небесній сотні», людям, які втратили життя та були вбиті снайперами на Майдані у грудні 2014 року. У наступні дні відбулося вторгнення Росії, яка незаконно окупувала Крим. Я також відвідав меморіал у Міністерстві оборони та стіну біля монастиря, де учасники протестів знаходили укриття під час революції 2013-14 років, де пізніше розмістили фотографії полеглих солдатів. Війна у Східній Україні забрала 13 тисяч життів та примусила 2,4 мільйона людей залишити домівки. Ці візити надали мені широке усвідомлення того, через що пройшли українці», - зауважив Боррель.

Він нагадав, що від самого початку цієї боротьби ЄС встав поряд з Україною як надійний партнер у питаннях економічної інтеграції, у підтримці реформ, у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС і Україна уклали Угоду про асоціацію, яка на сьогодні залишається найбільш розвинутим подібним документом ЄС з будь-якою третьою країною. Відтоді Україна отримала від Євросоюзу більше 14 мільярдів євро допомоги. З 2007 року Європейський інвестиційний банк здійснив в Україні фінансування 43 проєктів на загальну суму у 6,45 млрд євро. На додаток, для дорадчої та практичної допомоги Україні ЄС розгорнув вже згадану місію EUAM та Прикордонну допоміжну місію ЄС (EUBAM), для допомоги в організації прикордонного та митного контролю.

«Ми все ще маємо багато роботи, яку маємо здійснити разом, щоб повною мірою скористатися всіма перевагами співпраці в рамках Угоди про асоціацію та Поглибленої всеосяжної зони вільної торгівлі. Як я сказав Президенту, Європейський Союз не є благодійною організацією або банкоматом: найкращим шляхом для нас у підтримці України є надання їй допомоги у реформуванні країни. Але лише самі українці можуть здійснити ці реформи. Стабільна, заможна та демократична Україна є найкращим шляхом для того, щоб стабілізувати наше сусідство», - наголосив високий представник ЄС.

Він нагадав, що криза коронавірусу погіршила соціально-економічну ситуацію в Україні, як це відбулося усюди. У другому півріччі 2020 року ВНП країни впав на 11,4 відсотка. Вже у вересні в Україні був зафіксований рекордний рівень захворювання на COVID-19 – більше 3000 на добу. Високий представник попередив: якщо темпи інфікування зберігатимуться, лікарні швидко будуть переповнені. Для подолання цієї кризи ЄС та його країни-члени вже надали Україні більше 190 мільйонів допомоги через ініціативу «Команда Європи».

При цьому високий представник ЄС зауважив, що далеко не всі труднощі України пов’язані з COVID 19. Обрання Президента Зеленського у квітні 2019 року стало сигналом потужної волі українців у боротьбі з корупцією та позбавленні від впливу олігархів. Його перші місяці характеризувалися «турборежимом», коли парламент швидко ухвалював реформи, які тривалий час блокувалися. Разом з цим, за оцінками спостерігачів, темп реформ зараз уповільнився, включаючи виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію. Перебудова уряду на початку березня та відставка реформістських фігур надіслали тривожний сигнал щодо готовності протистояти приватним інтересам.

«При цьому Президент Зеленський продовжує залишатися джерелом надії: громадяни все ще очікують від нього реформи та обіцяні зміни, заради яких він був обраний. І вже цього травня він продемонстрував лідерство, просуваючи вперед дві критично важливі й важкі реформи, включаючи земельну реформу та законодавство щодо розв’язання банківських суперечок», - зазначив Боррель.

Він висловив захоплення мужньою роботою неурядового Центру протидії корупції. Жозеп Боррель згадав Віталія Шабуніна, будинок якого був спалений у липні.

«Такі атаки мають бути ретельно розслідувані. Ми також висловлюємо жаль, що все ще не порушено кримінальну справу у випадку із Приват-Банком, в ході якої відбулося шахрайство на суму більше 5 мільярдів доларів. Олігархи все ще зберігають суттєвий вплив. Вони контролюють більшість каналів національного телебачення. Свобода інформації є киснем демократії, і незалежні медіа є критично важливими для зусиль України забезпечити стійкість інформаційного простору та створити розвинуте громадянське суспільство», - підкреслив високий представник ЄС.

Він зауважив, що минулого липня ЄС і Україна підписали Меморандум про порозуміння щодо нової програми макрофінансової допомоги у 1,2 мільярди євро.

«Я нагадав Президенту Зеленському, що цей Меморандум супроводжувався певними умовами, перш за все – стосовно посилення верховенства права та антикорупційних реформ. Я особливо наполягав на необхідності забезпечити прозорий, заснований на заслугах та деполітизований процес обрання антикорупційних органів», - наголосив Боррель.

Торкаючись конфлікту на Сході України та її стосунків з Росією, він зауважив, що наміри Президента Зеленського змінили їх динаміку. Він отримав загальну підтримку у спробах досягти всіх людей на Сході, включаючи в регіонах, що знаходяться поза контролем уряду, а також у зусиллях щодо перезапуску в імплементації Мінських угод. Разом з цим, після дев’яти місяців, що минули після Паризького саміту у грудні минулого року, досягнутий прогрес залишається обмеженим.

Він підтримав нове припинення вогню, яке триває з 27 липня і на цей час є безпрецедентним. Разом з цим, цей факт не зміг створити позитивну динаміку у переговорах, а пандемія коронавірусу ще більше погіршила ситуацію. Фактичне закриття контактної лінії на Сході України значно ускладнило зусилля із поновлення довіри та ймовірної реінтеграції цих регіонів.

«Я підтвердив підтримку Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України, і особливо – продовження нашої політики невизнання незаконної анексії Криму, наголосив на позитивній ролі України, яка продемонструвала гнучкість та добру волю. Росія має відповідати на основі взаємності, вона залишається стороною процесу відповідно до Мінських угод», - наголосив високий представник ЄС.

Як вже повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС здійснив офіційний візит до України у вівторок 22 вересня, і висловив намір невдовзі відвідати регіони на Сході України, щоб ознайомитися із розвитком ситуації на місці подій.