Україна і ЄС у Брюсселі підписали шість угод

Представники України і Європейського Союзу на полях двостороннього саміту підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Церемонія підписання щойно відбулася у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Брюсселі розпочався саміт ЄС-Україна / Фото: European Union

Перший документ - угода між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу “Програма ЄС “Міцні регіони”, передбачає загальний внесок ЄС у 30 млн євро.

Метою угоди є підвищення стійкості України до гібридних загроз та інших дестабілізуючих факторів, таких як пандемія COVID-19. Європейська допомога надасть адресну підтримку регіонам України у протидії пандемії коронавірусу, сприятиме безпеці людей, що постраждали від конфлікту на Сході та внаслідок незаконної анексії Криму, буде спрямована на підтримку свободи слова та незалежних ЗМІ в Україні.

Друга угода між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу “Механізм розвитку громадянського суспільства України” передбачає фінансування з боку ЄС на суму у 20 млн євро.

Цей документ буде спрямований на зміцнення інститутів громадянського суспільства в Україні та їх спроможності впливати на процеси реформ та розвитку країни, захищати права людини, включаючи протидію гендерному та домашньому насильству.

Також підписано угоду між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу “Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні”, у 10 млн євро.

Документ передбачає розробку та реалізацію політики з переходу на кліматично нейтральне енергопостачання, вдосконалення ефективності енергоспоживання, протидію кліматичним змінам шляхом зменшення парникових викидів в атмосферу та переходу до так званої "циркулярної", або кругової економіки з активним використанням вторинних ресурсів.

Три згадані вище документи від України підписала віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, від Єврокомісії – єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї.

Четвертий документ, угода між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про фінансування проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" має на меті термо-модернізацію громадських споруд в Україні. Вона передбачає масштабне фінансування з боку ЄІБ в обсязі 300 млн євро.

Від України угоду підписав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, від Європейського інвестиційного банку – віцепрезидент ЄІБ Тереза Червінська

Ще два фінансові документи передбачають співпрацю між Україною і ЄІБ із розвитку та цифрової трансформації Укрпошти.

Зокрема, Гарантійна угода між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" дозволить підприємству закупити сучасне сортувальне обладнання та запровадити автоматизовану систему контролю за пересуванням вантажів. Для цієї мети ЄІБ виділяє позику у 30 мільйонів євро з пільговим періодом у 4 роки та з періодом остаточного погашення кредиту у 20 років.

Від України документ підписав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, від Європейського інвестиційного банку – віцепрезидент ЄІБ Ліліана Павлова.

Шостий документ - угода між Укрпоштою та ЄІБ "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)", визначає напрямки діяльності із ефективного використання кредитних коштів ЄІБ. Зокрема, Укрпошта модернізує логістичну мережу шляхом будівництва трьох нових сортувальних центрів, 20 поштових депо та відповідної ІТ-інфраструктури.

Від України цей документ підписав генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, від Європейського інвестиційного банку – віцепрезидент ЄІБ Ліліана Павлова.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, в ході якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин.

Фото: European Union