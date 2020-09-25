Частка інвестицій з країн ЄС перевищує 70 відсотків у 20 областях - Стефанішина

Частка інвестицій з країн Європейського Союзу в загальному обсязі прямих інвестицій перевищує 70 відсотків у 20 областях України.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час скайп-включення в ході публічної дискусії "Євромапа України-2. Рейтинг європейської інтеграції областей", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 20 областях України частка інвестицій з країн Європейського Союзу від загального обсягу прямих інвестицій перевищує 70 відсотків. Це означає, що наша економіка і країна в цілому вже рухаються у напрямку західного світу", - сказала Стефанішина.

Вона також акцентувала, що мешканці Сходу та Півдня не завжди знають про свої євроінтеграційні успіхи і часто не пов'язують позитивні зміни у цих регіонах з європейським курсом України. У цьому контексті Стефанішина зауважила, що це ставить завдання і для місцевих органів влади якісніше комунікувати переваги європейської інтеграції.

Віцепрем'єрка також зазначила, що коли уряд говорить про початок переговорів з ЄС про приєднання України до Європейської зеленої угоди, то це є відображенням запиту українського суспільства на чисті вулиці, ефективне управління сміттям, доступ до якісної інфраструктури, а не гарними політичними гаслами.

Як повідомлялося, на 1 жовтня в Брюсселі запланований 22-й Саміт Україна – ЄС, на якому Київ прагне досягнути домовленостей про початок роботи над оновленням торговельної частини Угоди про асоціацію і підтвердження визнання європейських прагнень.