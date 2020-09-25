Шмигаль: Найближчим часом представимо стратегію розвитку України до 2030 року

У Кабінеті Міністрів найближчим часом презентують стратегію розвитку України до 2030 року, яка буде людиноцентричною.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час відвідання НУ "Львівська політехніка", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом ми представимо стратегію розвитку України до 2030 року", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що стратегія буде людиноцентричною.

"Стратегію ми хочемо робити людиноцентричною...Тоді всі пазли легко складаються. Якщо ми хочемо чистого повітря і води - то це питання екології і всього, що з цим пов'язано; хочемо хороших зарплат, достойної роботи, мінімального рівня безробіття - тоді треба говорити про інвестиції і розвиток економіки", - сказав глава уряду.

Шмигаль зауважив, що євроатлантичні ініціативи та необхідність бути "в НАТО та Європі" для України зводяться до підвищення якості стандартів життя.

Крім того, глава уряду наголосив, що порівняно зі США та Німеччиною, в України майже немає промислового потенціалу.

"Наш промисловий потенціал був потужний, але сьогодні ми вимушені позичати гроші, щоб імпортувати товари, замість того, щоб виробляти самим", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що розвиток власної промисловості це пріоритет, яким також потрібно займатися для розвитку країни.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 вересня відвідує Львів з робочою поїздкою.