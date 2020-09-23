Влада готова допомагати молоді якісно готуватися до майбутньої кар’єри — Шмигаль

Уряд готовий допомагати молоді та бізнесу бути взаємокорисними, оскільки якісна підготовка молоді до майбутньої професії — це потенційна геополітична перевага України.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, на цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час церемонії підписання нового українського "Пакту заради молоді-2025".

Шмигаль подякував роботодавцям за ініціативу, яка дає можливість молоді отримувати менторство, вчитися та готуватися до майбутньої професійної кар’єри.

“В України 30% населення — це молоді люди, це потенціал нашої держави. Підприємства-учасники Пакту взяли на себе зобов'язання надати їм практичних навичок, до того як вони ступлять на свій кар'єрний шлях. Це розширює горизонти, таланти та можливості для молоді”, — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, в рамках попереднього пакту програмою скористалися 49 тисяч молодих людей. Майже 150 роботодавців проявили ініціативу та долучилися до проєкту.

“Влада готова допомагати у нормативній, законодавчій частині, аби українська молодь отримувала можливість якісно готуватися до майбутньої кар’єри”, — підкреслив глава уряду і закликав підприємства та молодь активніше долучатися до цієї ініціативи.

У церемонії підписання "Пакту заради молоді-2025" також взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет та представники бізнесу.

Фото: КМУ