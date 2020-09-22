В Україні розробили путівник для іноземних інвесторів – Шмигаль

В Україні вперше розробили та презентували всеохоплюючий путівник для іноземних інвесторів «UkraineInvest Guide».

Про це повідомив у Facebook Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Це аналітичний інструмент, в якому можна знайти інформацію про інвестиційні проєкти, про ресурсний потенціал країни, про зміни в регуляторній політиці. Це дає повне бачення та зрозумілу картину про те, куди та як краще інвестувати в Україні. В гайді можна знайти інформацію про кожну галузь української економіки: від сільського господарства та енергетики до інфраструктури та ІТ-галузі. «UkraineInvest Guide» буде оновлюватися щоквартально, щоб інвестори були забезпечені найактуальнішою інформацією», - написав Шмигаль.

За його словами, презентація оновленого гайда для інвесторів – це початок великої історії для популяризації України як країни привабливої для інвестицій.

Шмигаль додав, що уряд разом з Офісом Президента вже розпочав збір перспективних інвестиційних проєктів – з-поміж 600 було обрано 60 найбільш привабливих. Команда UkraineInvest відкрита до діалогу і готова допомогти кожному інвестору потрібними даними про проєкти та галузі для інвестування саме в Україні.

Як зазначається, ознайомитись із UkraineInvest Guide можна за посиланням: https://ukraineinvest.gov.ua/guide/

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час візиту 15-16 вересня до Австрії запросив австрійських інвесторів долучитися до реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, зокрема тунелебудування, та створення гірськолижних курортів.