Кабмін закликав МВФ розпочати роботу місії в Україні в онлайн-режимі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером, на якій обговорено питання двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначили у пресслужбі Кабміну, Шмигаль привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із пріоритетів роботи Президента та уряду України.

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", — сказав Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої зі зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні.

Шмигаль також запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку із поширенням COVID-19.

Під час розмови були присутні також міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв'ю, що Мінфін розраховує до кінця року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по $700 мільйонів кожний.

У червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі $2,1 мільярда.

Фото: КМУ