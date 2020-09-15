Мінфін розраховує до кінця року отримати два транші МВФ по $700 мільйонів

Міністерство фінансів розраховує до кінця року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по $700 млн кожний.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Що ми плануємо з приводу запозичень? Дійсно, у нас в планах отримати ще два транші МВФ по 700 мільйонів доларів. Від Світового банку також розраховуємо отримати позику. Тобто, якщо цей сценарій справджується, ми можемо сказати, що рік у нас не буде проблем, і тому ці питання по внутрішньому ринку легко можуть перекрити зовнішні джерела запозичень",- сказав Марченко.

Він зазначив, що всі структурні маяки, які ставив МВФ перед Україною, майже виконані.

"Місія мала приїхати в серпні, по різних причинах вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні", - сказав Марченко.

Очільник Мінфіну пояснив, що відтермінування приїзду місії було пов'язане з кадровими призначеннями в НБУ, "потім вони ці питання зняли", зараз у них "нормальна комунікація з Нацбанком".

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі 2,1 млрд дол.

Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Шевченко заявляв, що повне та успішне виконання програми співпраці з МВФ є його пріоритетом.