Уряд і Нацбанк оптимістично оцінюють шанси на отримання другого траншу МВФ — Устенко

Уряд і Національний банк України постійно перебувають на зв'язку з Міжнародним валютним фондом і оптимістично оцінюють шанси України на отримання другого траншу від МВФ.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі одного з телеканалів, коментуючи припущення аналітиків Bank of America про можливу затримку траншу МВФ.

"Весь уряд перебуває у постійному зв'язку з Міжнародним валютним фондом, і голова НБУ Кирило Шевченко також на зв'язку. Більша частина зобов'язань, які Україна взяла на себе, виконано. 2,1 млрд траншу, які ми отримали, це не все, що планувалось на цей рік. Тому ми оптимістично дивимось на це. Все залежатиме також від того, на скільки швидко завершаться переговори уряду, НБУ з МВФ", - сказав Устенко.

Він зауважив, що наразі невідомо, коли точно до України прибуде місія МВФ, оскільки її графіки переглядалися неодноразово через пандемію коронавірусу у світі. "Потрібно сказати, що її графіки (місії МВФ - ред.) переглядалися через пандемію коронавірусу, бо і зі Штатів (США - ред.) не можна вилеліти, і в Україні не все добре з коронавірусом. Те, що місія приїде, — це так, а от коли — питання досі відкрите", - сказав Устенко.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр фінансів Сергій Марченко 9 вересня під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив, що Мінфін очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом, а також чекає на транші Міжнародного валютного фонду до кінця року.

Україна в цьому році вже отримала $2,1 мільярда від МВФ і, за попередніми прогнозами Міністерства фінансів, до кінця року може отримати від Фонду ще $1,4 мільярда.

Фото: Bloomberg