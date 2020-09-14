Мобільні CОVID-додатки країн ЄС об’єднають у єдину систему

Для того, щоб повною мірою реалізувати потенціал мобільних додатків з відстежування захворювань на CОVID-19 та для стримуванні пандемії, Єврокомісія оголосила в понеділок про поєднання таких додатків в різних європейських країнах у сумісну транскордонну систему.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Єврокомісії.

«У багатьох країнах-членах створені національні системи мобільних додатків для відстежування контактів та попередження про захворювання. Прийшов час поєднати їх одна з одною. Такий обмін інформацією під час подорожей та між особами є основою європейського проєкту на спільному ринку. Мережевий шлюз допоможе об’єднати зусилля в часи пандемії», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань спільного ринку Террі Бретон.

Йдеться про започаткування нової послуги єдиного мережевого шлюзу для мобільних додатків, що призначені для розривання ланцюгів інфікування. Така послуга зробить подібні системи в різних країнах сумісними одна з одною, і зможе сприяти безпеці людей навіть під час їх транскордонних подорожей.

В перспективі така система має стати загальноєвропейською. У тестовому режимі спільний мережевий шлюз «противірусних» мобільних додатків від сьогодні почали випробовувати Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Ірландія, Італія і Латвія.

Станом на ранок 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29,185 млн випадків коронавірусу, з них 928 тис. летальних.