ЄІБ та ЄБРР нададуть $420 мільйонів на електрифікацію залізничної ділянки в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділять 420 мільйонів доларів США на проєкт з електрифікації залізничної ділянки Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі із представниками бізнесу 28 вересня.

Планується, що проєкт буде завершено до 2023 року.

"Наша мета - це розвивати кількість електрифікованих ділянок, тому що це економініше, екологічніше і безпечніше", - зазначив міністр. Він додав, що проєкт з електрофікації ділянки Долинська - Миколаїв - Колосівка є дуже важливим, адже це колії, які ведуть до українських портів.

Криклій нагадав, що у Мінінфраструктури спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (International Finance Corporation, IFC) наразі готують до концесії 7 залізничних вокзалів у: Харкові, Києві, Чопі, Дніпрі, Хмельницькому та Вінниці.

Планується, що загалом в рамках проєкту буде залучено 3,8 млн грн інвестицій, здійснено концесійних платежів на 60,8 млн грн, та виплачено 17,4 млн грн податків до бюджету.

Міністр зауважив, що концесіонери повинні будуть провести реконструкцію та модернізацію вокзалів, а також створити нові об'єкти залізничної інфраструктури та покращити якість послуг.