В Мінінфраструктури планують створити єдину smart-систему на транспорті - Криклій

В Міністерстві інфраструктури України працюють над повною цифровізацією всіх процесів та створенням єдиної smart-системи на транспорті.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

"Наша головна мета на сьогодні – повністю цифровізувати всі процеси та створити єдину smart-систему на транспорті. І ми впевнено йдемо до цієї мети. Це не лише дозволить забезпечити мультимодальність транспорту та створити цифрові транспортні коридори, а й найголовніше – спростити та зробити більш зручними отримання тих чи інших послуг як для пасажирів, так і для бізнесу. Ми впроваджуємо е-сервіси у всіх сферах транспортної галузі, поєднуючи їх в одну розумну систему", - сказав міністр.

В Мінінфраструктури вже розробили понад 10 проєктів, пов’язаних з цифровізацією галузі. Окрім транспортного порталу електронних послуг і єдиного е-квитка SmartTicket, це перший державний платіжний сервіс PayGovUA, галузева система кіберзахисту i-Cyber, автоматизована система оплати проїзду АСОП, цифрова стратегія Мінінфраструктури, проєкт цифрової модернізації кампусу відомства Digital Tower, IT-стратегія Укрзалізниці, проєкт впровадження системи автоматизації та обробки заявок на безпілотні польоти, Tolling-системи та інше.

“Реформа Укртрансбезпеки, яку ми зараз активно впроваджуємо, також передбачає повну цифровізацію та автоматизацію усіх процесів для виключення людського фактора. Її ключове завдання - запустити систему автоматичного ГВК на дорогах із влаштуванням сучасних комплексів “Зважування у русі”. Вкрай важливий запуск системи WeighControl, яка забезпечуватиме автоматичний збір даних з WІM, портів та стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови та розподіл надходжень від штрафів. Паралельно з цим, працюємо над запровадженням єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, е-протоколу, е-ТТН та системою зберігання та управління інформацією, отриманих з нагрудних камер інспекторів, що дозволить контролювати процеси перевірок”, - додав Криклій.

За його словами, з моменту відкриття транспортного порталу електронних послуг e-transport.gov.ua, більше 7 тисяч перевізників зробили понад 450 тисяч замовлень дозволів на міжнародні перевезення. А ще більше 12 тисяч замовлень відомство отримало на послуги в електронному кабінеті моряка. "Тому ми продовжуємо удосконалювати існуючі механізми і розширюємо перелік майбутніх сервісів, якими також можна буде скористатися зручно, в онлайн-режимі, не виходячи з дому. Бо саме так має працювати цифрова держава для людей”, - наголосив міністр.

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Криклій зазначив, що впровадження таких цифрових рішень на транспорті дозволить Україні швидше інтегруватись у єдину транспортну мережу, що об'єднує Європу з Азією, перетворившись на міжнародний транспортний хаб, а також допоможе у розвитку Шовкового шляху та інших транспортних коридорів.