В Україні запустили SmartTicket для поїздів та міського транспорту Києва

В Україні запустили SmartTicket для поїздів та міського транспорту Києва

Укрінформ
Стартував продаж єдиного електронного квитка SmartTicket для поїздів далекого сполучення та міського транспорту міста Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграмі.

Він зазначив, що квитки можна придбати на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

Криклій додав, що у відомстві продовжують працювати над зручними цифровими сервісами для громадян.

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Відтак у листопаді разом з українською авіакомпанією SkyUp Airlines та автобусним перевізником Gunsel Lines розпочнеться впровадження єдиного е-квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів АТ "Укрзалізниця". Разом з цим вже у грудні Мініфраструктури розпочне співпрацю з сервісом таксі Bolt.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 29 липня схвалив проєкт постанови, який передбачає реалізацію експериментального проєкту із запровадження послуги з оформлення єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

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