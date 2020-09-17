Криклій розраховує на державну підтримку авіаційної галузі

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розраховує, що авіаперевізники зможуть отримати державну підтримку, оскільки галузь опинилася у скрутному становищі через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це міністр заявив під час круглого столу в Європейській бізнес-асоціації.

"Ми намагаємося знайти якесь рішення, формулу по підтримці (авіаційної галузі - ред.). Зараз туроператорам надали невелику державну підтримку. Розраховуємо, що авіаперевізники також зможуть отримати підтримку, не з усіма компаніями буде просто, бо в деяких є великі заборгованості перед державним бюджетом", - сказав Криклій.

Міністр зауважив, що надання підтримки авіакомпаніям залежить не тільки від Мінінфраструктури. За його словами, нині це питання обговорюється з відповідними міністерствами.

Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Карантинні заходи передбали, зокрема, припинення автомобільного, залізничного і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Після послаблення карантину в травні, почалося відновлення авіасполучення - внутрішнього (з 5 червня) і міжнародного (з 15 червня).

За даними керівника Державного підприємства обслуговування повітряного руху (Украерорух) Андрія Ярмака, трафік у повітряному просторі України протягом другої половини березня — початку червня 2020 року скоротися майже на 95% із негативними піками до 98% порівняно з аналогічним періодом торік.

18 червня представники українського авіаційного ринку звернулися до влади за підтримкою у зв'язку зі складним становищем авіації.

Міністерство інфраструктури 6 липня повідомляло, що вже передало на розгляд Кабміну пропозиції щодо підтримки авіаційної галузі України.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила, що внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн дол. збитків та вимушено скорочує 900 співробітників.

У серпні цього року авіаційний трафік в українському повітряному просторі становив 16 690 рейсів, що на 56,3% менше, ніж у серпні 2019 року.

Кабмін 26 серпня 2020 року ухвалив рішення про заборону в'їзду на територію України для іноземних громадян із 29 серпня до 28 вересня. Відповідно, МАУ оголосила про скасування ще дев'яти рейсів у вересні, крім низки уже скасованих раніше.