Криклій шукає джерела фінансування для реконструкції аеропорту

Криклій шукає джерела фінансування для реконструкції аеропорту "Херсон"

Укрінформ
Міністерство інфраструктури спільно з місцевою владою Херсонщини шукають джерела фінансування реконструкції злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту “Херсон”. 

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

За словами міністра, існуюча злітно-посадкова смуга побудована ще у 70-х роках минулого сторіччя і потребує покращення та модернізації, щоб аеропорт "Херсон" мав можливість приймати сучасні повітряні судна. Криклій зазначив, що міжнародний аеропорт у Херсоні є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону і має значний потенціал до збільшення кількості рейсів та пасажиропотоку.

Читайте також: Президент обіцяє за 2-3 роки відновити всі аеропорти, “які потрібні в Україні”

“Цей рік як ніколи став важливим для внутрішнього туризму і регіональної авіації. І ми маємо надалі сприяти цьому розвитку”, - додав очільник Мінінфраструктури.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-