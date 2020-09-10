Криклій шукає джерела фінансування для реконструкції аеропорту "Херсон"

Міністерство інфраструктури спільно з місцевою владою Херсонщини шукають джерела фінансування реконструкції злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту “Херсон”.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

За словами міністра, існуюча злітно-посадкова смуга побудована ще у 70-х роках минулого сторіччя і потребує покращення та модернізації, щоб аеропорт "Херсон" мав можливість приймати сучасні повітряні судна. Криклій зазначив, що міжнародний аеропорт у Херсоні є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону і має значний потенціал до збільшення кількості рейсів та пасажиропотоку.

“Цей рік як ніколи став важливим для внутрішнього туризму і регіональної авіації. І ми маємо надалі сприяти цьому розвитку”, - додав очільник Мінінфраструктури.