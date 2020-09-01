Президент обіцяє за 2-3 роки відновити всі аеропорти, “які потрібні в Україні”

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2021 року до програми “Велике будівництво” буде додано аеропорти й за два-три роки вдасться відреконструювати всі летовища, які потрібні Україні.

Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Полтавщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми обов’язково Полтавський аеропорт внесемо до другої частини нашої програми “Велике будівництво”, там, де будуть аеропорти в усіх важливих точках України. Ми їх почнемо будувати в 2021 році. Побудуємо, я впевнений, за два-три роки всі аеропорти, які потрібні в Україні, ми їх побудуємо”, - запевнив Президент.

Водночас він зауважив, що проєкт реконструкції злітної смуги аеропорту Полтави повинен бути готовим ще до початку 2021 року.

“Що стосується Полтавського аеропорту: ніхто не прилітає в Полтаву, сьогодні аеропорт не працює, і коли ми приземлилися, я зрозумів, чому не прилітають, тобто було відчуття, що це остання наша поїздка. Смуга дійсно не якісна, не сучасна, непрацююча”, - додав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Полтавській області.