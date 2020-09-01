Президент обіцяє за 2-3 роки відновити всі аеропорти, “які потрібні в Україні”
Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Полтавщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми обов’язково Полтавський аеропорт внесемо до другої частини нашої програми “Велике будівництво”, там, де будуть аеропорти в усіх важливих точках України. Ми їх почнемо будувати в 2021 році. Побудуємо, я впевнений, за два-три роки всі аеропорти, які потрібні в Україні, ми їх побудуємо”, - запевнив Президент.
Водночас він зауважив, що проєкт реконструкції злітної смуги аеропорту Полтави повинен бути готовим ще до початку 2021 року.
“Що стосується Полтавського аеропорту: ніхто не прилітає в Полтаву, сьогодні аеропорт не працює, і коли ми приземлилися, я зрозумів, чому не прилітають, тобто було відчуття, що це остання наша поїздка. Смуга дійсно не якісна, не сучасна, непрацююча”, - додав глава держави.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Полтавській області.