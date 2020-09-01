Реконструкцію злітної смуги аеропорту Полтави потрібно починати цьогоріч — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що ремонт злітної смуги Полтавського аеропорту потрібно починати вже цього року.

Про це він заявив під час поїздки на Полтавщину й ознайомлення з проєктом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Виконувач обов’язків генерального директора підприємства Володимир Окара зазначив, що на реконструкцію смуги необхідно виділити 425 млн грн.

«Треба робити смугу. Підтримувати немає сенсу, бо ви витрачаєте гроші на підтримку, а смуга й далі не функціонує», – сказав Президент.

Реконструкція злітної смуги аеропорту Полтави

За його словами, ремонт смуги потрібно розпочати цього року, зокрема, кошти на ремонт будуть закладені в обласному бюджеті.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що наступного року роботи з ремонту смуги будуть включені до Національної програми «Велике будівництво». Він розповів, що за рахунок бюджету Полтавської області цьогоріч має бути розроблена проєктно-кошторисна документація.

«Всі аеропорти будемо додавати до програми. Пріоритет буде для тих міст, тих аеропортів, у яких є документи. По всій країні є або смуга, або термінал. І якщо документи будуть у цьому році, то в наступному році ми побудуємо», – зауважив Зеленський.

У свою чергу Окара зазначив, що з обласного бюджету профінансовано заходи з розвитку КП «Аеропорт-Полтава» на суму 78,2 млн грн.

Зокрема, здійснено капітальний ремонт будівлі аеровокзалу з облаштуванням міжнародного пункту пропуску, поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги, рульової доріжки та перону.

Також Президенту розповіли, що придбано спецтехніку, але для виконання вимог авіаційної безпеки, здійснення міжнародних та внутрішніх авіарейсів проведених заходів недостатньо.

“Для повноцінного функціонування підприємства необхідно реконструювати злітно-посадкову смугу, провести заміну світлосистеми штучної злітно-посадкової смуги аеропорту, встановити системи посадки повітряних суден, реконструювати периметрову огорожу аеропорту, придбати необхідний транспорт. Злітно-посадкова смуга дозволяє приймати літаки класу Boeing та Airbus”, - пояснили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Полтавській області.