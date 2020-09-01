Зеленський на Полтавщині перевірив, як ремонтують трасу Київ–Харків

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Полтавську область, де оглянув хід “Великого будівництва” та візьме участь у презентації стратегії розвитку регоіну.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба глави держави.

«Глава держави огляне відремонтовану будівлю аеропорту міста Полтави та ознайомиться з проєктом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава». Також Президент ознайомиться з перебігом робіт на об’єктах, які зводяться у межах Національної програми «Велике будівництво», - ідеться в повідомленні.

Також Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року.

Крім того, планується, що глава держави ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проєктами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи «25 магнітів».