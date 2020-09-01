Зеленський нагородив трьох підлітків за порятунок жінки, яка тонула

Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю «За врятоване життя» трьох мешканців села Станіславчик Жмеринського району Вінницької області за порятунок жінки, яка тонула.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, відповідний указ підписано 1 вересня.

У документі зазначається, що за мужність і самовіддані дії, виявлені у врятуванні життя людини, нагороджено учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Богдана Войтовича, учня Станіславчицької загальноосвітньої школи І-ІІ-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області Дмитра Дячука та студента Хмельницького національного університету Олександра Кириченка.

В Офісі Президента зазначили, що 3 липня підлітки врятували жінку, яка тонула у ставку в селі Станіславчик.

Фото: ОП