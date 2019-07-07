У Херсоні патрульні врятували жінку, яка тонула у Дніпрі

Поліцейські, які саме саме здійснювали патрулювання, витягли жінку, що тонула, з води та надали їй першу допомогу.

Про це повідомляє у Facebook патрульна поліція Херсонської області.

«Патрульні роти тактико-оперативного реагування врятували жінку з води… Дякуємо патрульним Олегу Долженку та Артему Смолі за ще одне врятоване життя. Пишаємось колегами!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, інспектори під час пішого патрулювання отримали повідомлення про те, що в районі набережної парку Слави у Дніпрі тоне людина. Поруч якраз проїздив автопатруль, який швидко привіз поліцейських на місце пригоди.

За 20 метрів від берега, посеред Дніпра щосили намагалася втриматися на воді жінка, але вже втрачала сили. Двоє патрульних дістали потерпілу з води та, поки не приїхала швидка, надали їй домедичну допомогу. Жінку госпіталізовано.