У Херсоні патрульні врятували жінку, яка тонула у Дніпрі

У Херсоні патрульні врятували жінку, яка тонула у Дніпрі

Укрінформ
Поліцейські, які саме саме здійснювали патрулювання, витягли жінку, що тонула, з води та надали їй першу допомогу.

Про це повідомляє у Facebook патрульна поліція Херсонської області.

«Патрульні роти тактико-оперативного реагування врятували жінку з води… Дякуємо патрульним Олегу Долженку та Артему Смолі за ще одне врятоване життя. Пишаємось колегами!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, інспектори під час пішого патрулювання отримали повідомлення про те, що в районі набережної парку Слави у Дніпрі тоне людина. Поруч якраз проїздив автопатруль, який швидко привіз поліцейських на місце пригоди.

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За 20 метрів від берега, посеред Дніпра щосили намагалася втриматися на воді жінка, але вже втрачала сили. Двоє патрульних дістали потерпілу з води та, поки не приїхала швидка, надали їй домедичну допомогу. Жінку госпіталізовано.

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