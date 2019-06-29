У червні на водоймах України загинули понад 300 осіб, з них 42 - діти

У червні на водоймах України потонули понад 300 осіб, з них 42 дитини. А від початку року на водоймах загинули більше 600 людей.

Про це повідомляє ДСНС.

"З початку року на водоймах країни потонули понад 600 людей. Лише з початку червня кількість загиблих становить більше 300 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

"У розпал літніх канікул збільшується і кількість загиблих серед дітей. Маленькі українці вирушають на місцеві ставки та копанки без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Так, у червні вода вже забрала більше 42 маленьких життів. Ще 10 дітей вдалося врятувати", - зазначають в ДСНС.

Як застерігає ДСНС, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки, зокрема, ніколи не пірнати в незнайомих місцях; не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки; не запливати далеко, особливо наодинці, і взагалі не плавати наодинці, якщо не впевнені у своїх силах.

Також правила безпеки вимагають не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас.

Температура води при купанні повинна бути не нижче +17°С; плавати рекомендується не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин.

Важливо слідкувати за штормовими попередженнями й не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.