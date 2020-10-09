Україна може ввести санкції проти Нікарагуа за «консула» в окупованому Криму

Кабінет Міністрів пропонує запровадити секторальні санкції щодо Республіки Нікарагуа за неправомірне та не узгоджене з Україною призначення почесного консула на тимчасово окупованій територіі Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Відповідне розпорядження озвучив віцепрем’єр-міністр — міністр тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на засіданні Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Передбачається застосування жорстких секторальних санкцій до Республіки Нікарагуа у відповідь на відверто протиправні дії її уряду проти інтересів національної безпеки України, а саме неправомірне та неузгоджене з Україною призначення почесного консула на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь... Відповідне рішення несе чіткий сигнал офіційного послання українського народу окремим урядам держав, зокрема Республіці Нікарагуа", - заявив Резніков.

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За його словами, реалізація цього рішення, його подальший розгляд в РНБО, введення такого рішення Президентом та затвердження парламентом, «забезпечить застосування всеохоплюючих санкцій проти окремої іноземної держави, чиї дії прямо суперечать національним інтересам та потурають збройній агресії РФ проти України».

Уряд підтримав це розпорядження, воно буде доопрацьоване у дводенний термін з Міністерством закордонних справ.